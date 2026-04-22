11人組グローバルボーイズグループ・INIの最新シングル「PULSE（All 4 U／OURS／DUM／EAT UP）」が、きょう22日確定の2026年4月21日付「オリコンデイリーシングルランキング」で1位を獲得。初日の売上が53.9万枚で、ハーフミリオン超えを記録した。記録は2026年4月21日集計分のデイリーランキング。【集合ショット】バースデーケーキをもらい嬉しそうな高塚大夢とINIメンバー同作は、「Feel My PULSE -共鳴する青春の鼓動 -」