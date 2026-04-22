4月25日土曜日にグランドオープンする「クオーツ心斎橋」は、御堂筋と長堀通の交差点に立地する大型複合施設です。 大阪メトロ心斎橋駅直結で、アクセスは抜群。地下2階はオーガニックの食品店やスイーツ店が並びます。 芦屋のイタリア料理店が手がけるジェラート専門店「ジェラテリアラッフィナート」では、旬のフルーツなど16種類のフレーバーから選ぶこ