大相撲の春巡業が２２日、東京・大田区で行われた。幕内・藤凌駕（藤島）が、関取衆による申し合い稽古で計１２番相撲を取った。申し合い稽古の合間には横綱・豊昇龍（立浪）から助言を受ける場面もあり「横綱からアドバイスをいただいて、とてもありがたいし、やっぱりうれしい。そうやって自分の稽古もしっかり見ていただいているので、感謝したい。アドバイスをもらって、どんどん強くなっていければ」と話した。新入幕だ