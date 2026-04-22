春キャベツではなく『春にんじん』。みなさん、ご存知しょうか?いま旬を迎えています。 徳島県藍住町は、実は日本一の春にんじんの生産地です。 機械を使って次々と新鮮なにんじんが掘り出され、出荷のピークを迎えています。 にんじんは夏から冬にかけて収穫されるのが一般的ですが、藍住町では温度と水分量を調整するなどハウス栽培の研究を重ねた結果、春にんじんの特産地となりました。 4月に入りハウス内の温度は日