今年のきさらぎ賞を制し、前走の皐月賞では１２着だったゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）は、日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）へ向かう２２日、サンデーサラブレッドクラブがホームページ上で発表した。