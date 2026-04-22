岩手県大槌町の山林火災現場＝22日午後9時20分22日午後1時50分ごろ、岩手県大槌町小鎚で火災が発生し、住宅1棟を含む建物数棟と山林に延焼した。県警によると、けが人は確認されていない。防災ヘリなどが消火に当たったが鎮火のめどは立っておらず、県は災害特別警戒本部を設置し、自衛隊に災害派遣を要請した。また同日午後、約10キロ離れた同町吉里吉里でも山林火災が発生し、延焼した。町は吉里吉里地区の566世帯、1077人に