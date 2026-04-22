23日の楽天戦（エスコン）で先発する日本ハムの福島蓮投手（22）は、今季初登板へ「頑張ります。いつも通り投げます」と意気込んだ。コンディション不良で今春キャンプは2軍でスタートとなり、その後もファームで調整を続けてきた。ファームでは4試合に先発して1勝1敗、防御率1・31と好投し「割と三振が取れていたので、三振が取れれば。（球種を）絞らせないように投げていければ」と語った。5勝をマークした昨季の経験を