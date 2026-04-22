aespaのKARINA（26）が着たワンピースが話題になった。最近、自身のSNSで公開した夜桜の散策の写真で着ているパープル系のワンピースの値段が注目された。韓国メディアのマイデーリーは22日「これが1万ウォン（約1000円）台だって？カリナがコスパ最強ワンピースで夜桜の女神に君臨！」のタイトルでワンピースに焦点を当てた。記事では「カリナは圧倒的な美貌とセンスの良いファッションでファンの心を一瞬でとらえた。写真の中