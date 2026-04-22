「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」のメンバー126人は22日朝、春の例大祭が行われている東京・九段の靖国神社を参拝しました。この会は超党派の議員によるもので、自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党などの議員らが参加したということです。会の会長を務める自民党の逢沢衆議院議員は参拝後、「例年に比べ、数多くの議員に参加いただいたことを大変嬉しく受け止めている」とした上で、「今日の日本の平和と安定の