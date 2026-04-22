女優のキムラ緑子（64）が22日、インスタグラムを更新。政府が殺傷能力のある武器輸出を事実上、解禁した件について思いをつづった。キムラは「早く起きてしまったので、『バベットの晩餐会』という映画をみた。人が最後に手にするものは、人に与えたものだけという字幕を読みながらなんといい映画を見てしまったんだろうと、思う朝でした」と、1987年に公開されてアカデミー賞最優秀外国語映画賞を受賞したデンマークの名作映