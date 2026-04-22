年金を受け取りながら働きたいと考えたとき、「収入が増えると年金は減ってしまうのだろうか」と不安に感じる方は多いのではないでしょうか。 実際には、働くと必ず損をするわけではなく、収入額や働き方によって受け取れる年金や手取りは変わります。そのため、仕組みを知らないまま働き始めると、「思ったより年金が減った」「手取りが増えなかった」と感じることもあります。 この記事では、年金を受給しながら働