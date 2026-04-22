歌手兼女優のIUが、歌手イ・ヒョリの夫であるイ・サンスンに手土産を渡し、「不仲説」に終止符を打った。4月21日、YouTubeチャンネル『IDOL RADIO UNIVERSE』に、IUが出演したラジオ番組のビハインド映像が公開された。【画像】IU、交際中のイケメン韓国俳優とツーショット最近、IUはラジオ番組『完璧な一日、イ・サンスンです』（原題）のゲストとして出演し、DJを務めるイ・サンスンと久々に再会した。IUは、2017年に放送されたJ