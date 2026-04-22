【モデルプレス＝2026/04/22】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供たちが好きだという卵焼きを公開し、話題を呼んでいる。【写真】41歳元モー娘。「彩りも良くて美味しそう」ハート型に盛り付けたカニカマ入り卵焼き◆石川梨華、子供たちが大好きな卵焼き公開石川は「カニカマ入りの卵焼き 子供たちが大好きです」とつづり、カニカマを混ぜ込んで丁寧に焼き上げた卵焼きを公