仕事や勉強のお供に取り入れたい、脳のエネルギーとなるブドウ糖入りのおやつ。おいしく手軽に、集中力をサポートしてくれます。? ロッテ「チウインガム〈コーラ〉、〈ラムネ〉」思考をスッキリとスイッチオンするチューインガムどこか懐かしい甘さがある王道のコーラ味と、爽やかでスッキリとした味わいのラムネ味。噛んだ瞬間にはじけるチップによって、炭酸のような爽快感も楽しめる。仕事や勉強の合間など、集中したいときの気