俳優の土屋太鳳とtimeleszの佐藤勝利がW主演を務めるテレビ朝日系連続ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜後9：00）第3話（22日放送）のあらすじと場面写真が公開された。今回はゲストとして南野陽子、植草克秀という80年代トップアイドルが共演する。【場面写真】かわいい！帽子を被って見上げる佐藤勝利“蕾”今作の脚本は『踊る大捜査線』『教場』（ともにフジテレビ系）で知られる君塚良一氏が担当。複数