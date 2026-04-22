◇セ・リーグDeNA・島田―阪神・高橋（横浜）広島・岡本―ヤクルト・高梨（マツダスタジアム）◇パ・リーグ日本ハム・福島―楽天・滝中（エスコンフィールド北海道）西武・菅井―ソフトバンク・大津（ベルーナドーム）ロッテ・西野―オリックス・寺西（ZOZOマリンスタジアム）