２２日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比２０銭円安・ドル高の１ドル＝１５９円２１〜２３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１１銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８７円１６〜２０銭で大方の取引を終えた。