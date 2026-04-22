人気漫画「キン肉マン」の原作者「ゆでたまご」の嶋田隆司氏が22日、自身のXを更新。腰の治療のため、検査入院することを報告した。これにより、5月2日に開催する「キン肉マンミュージアム」の開業2周年記念トークショーは欠席することを発表した。嶋田氏は「みなさん 大変申し訳ないございません。私腰のレントゲン、MRI、CT 検査しましたところ潰れている椎間板に気になるところがあると急遽ドクターから検査入院して下さい