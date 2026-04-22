台湾メディアのFTNN新聞網によると、台湾新北地方法院は22日、俳優のダレン・ワン（王大陸）が個人情報を不正に調べた二つの事件について一審判決を言い渡した。ダレン・ワンが恋人の闕沐軒がだまし取られた金を取り戻すため潘という姓の男の個人情報を不正に取得した件については、個人情報保護法違反の罪で懲役6月、易科罰金の判決を言い渡した。兵役逃れグループのリーダーである陳志明の行方を追うため個人情報を調べた件につ