世界的な投資管理会社フィデリティ・インターナショナルが4月21日に発表した報告書「2026年グローバル投資家研究」によると、中国の投資家は引き続き国内市場を有望視し、ポートフォリオに占める国内市場の割合は77％に達し、世界の投資家平均の56％や欧州投資家平均の52％を上回っていることが明らかになりました。最近の地政学的緊張は市場の変動を激化させ、エネルギー価格、インフレ、世界経済の成長見通しに不確実性をもたら