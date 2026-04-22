「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、20〜34歳男性（M1層）を対象に「20〜34歳男性に人気の40代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：小栗旬2位は、俳優の小栗旬さんでした。ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）での蜷川幸雄役や、Netflix主演ドラマ『匿