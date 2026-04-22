きょう（22日）午前、岡山県瀬戸内市牛窓町沖で釣りをしていたゴムボートのエンジンがかからなくなり、3人が救助されました。 【写真を見る】【続報】「エンジンがかからなくなった」牛窓沖で釣りをしていた３人乗船のゴムボートが航行不能に…エンジンの起動作業が円滑にできなかったことが原因か【瀬戸内海】 「エンジンがかからなくなった」118番通報 玉野海上保安部によりますと、午前11時55分ごろ、牛窓町沖の