CANDY TUNEが、本日4月22日にリリースした3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』の収録曲「すーぱー優勝ちゅーーん！」のMVティザー映像を本日20時に公開する。 （関連：CANDY TUNE、7人で流した涙の意味とはグループ史上最大キャパ 東京ガーデンシアター公演が生んだ特別な感情） 本楽曲は、CANDY TUNEらしいポップなサウンドと“優勝！”という復唱される掛け