「不二家」と埼玉西武ライオンズのスペシャルコラボイベント「ペコちゃんmilkyマザーズデー」が、5月9日（土）に埼玉・ベルーナドームで行われる東北楽天ゴールデンイーグルス戦で開催される。【写真】ペコちゃん風に舌を出した選手たちのステッカー入り！数量限定の「おかしバッグ」も■「ミルキー」発売75周年を記念今回「不二家」が東北楽天ゴールデンイーグルス戦のゲームスポンサーを務め開催される「ペコちゃんmilkyマ