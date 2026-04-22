アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌「残酷な天使のテーゼ」を歌う歌手の高橋洋子が、4月22日（水）に、長崎・佐世保市にあるハウステンボスで開催された「『エヴァンゲリオン・ザ・ライド-8K-』オープニングセレモニー」に登壇。「迎撃要塞都市ハウステンボス、始動」と宣言し、ゲストを盛り上げた。【動画】EVA初号機を思わせる衣装がステキ！高橋洋子が登壇したオープニングセレモニー映像■新アトラクションに興奮