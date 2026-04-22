ホッフェンハイムの日本代表DF町田浩樹の復帰に現地メディアが期待を寄せている。この28歳DFは昨年６月にベルギーのユニオン・サン＝ジロワーズからホッフェンハイムへ完全移籍。しかし同年８月に行なわれたブンデスリーガ開幕戦で左膝前十字靭帯断裂の重傷を負った。長期離脱を余儀なくされたなか、４月21日にホッフェンハイムが公式Xを更新。「コウキは（受傷後）初めてチームトレーニングの一部をこなした」と報告した。