「スウェーデンはオランダよりも怖い」そう主張したのは、漫画『ワンピース』の考察王でサッカーにも精通している“大人気YouTuber”ドロピザの凌さんだ。「そもそも欧州予選でオランダ以上にポーランドは良いサッカーをしていた印象でした。もしプレーオフを勝ち抜いたら、グループFの首位はポーランドになる気もしていましたが、そのポーランドをスウェーデンは破った」欧州プレーオフ、スウェーデンは準決勝でウクライナを