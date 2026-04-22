俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合月〜木後10：45〜11：00）の第14話・第15話が、22日に2話連続放送される。【場面カット】『ラジオスター』初の野外生中継…参加者が倒れる同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターにな