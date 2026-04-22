（CNN）英海事貿易機関（UKMTO）によると、ホルムズ海峡付近で22日未明、コンテナ船がイランの武装艇による攻撃を受けた。イスラム革命防衛隊に所属する武装艇がコンテナ船に接近し、無線による警告を行わずに「発砲」した。この攻撃で「船橋に大きな損傷」が生じたという。乗員は無事で、火災や環境への影響は発生していない。今回の報告では、コンテナ船の船籍や現在の位置など追加の詳細は公表しなかった。ここ数日は他にも同様