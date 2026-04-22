消費税減税を話し合う社会保障国民会議の実務者会議で、全国農業協同組合中央会（JA全中）の神農佳人会長と水産業の代表者が飲食料品の税率をゼロとした際に収益減が見込まれる事業者への支援を要請した。自民党幹部が明らかにした。