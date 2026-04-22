テレビ番組に音楽効果をつける会社の元取締役の男が、楽曲を番組で使用したとウソの報告をしてJASRACから使用料をだまし取ったとして逮捕されました。警視庁によりますと、音効会社「BONZO」の元取締役・井上研一容疑者は2019年、実際には、自分が音効の業務を担当していない番組で自社が著作権を持つ楽曲を使用したとウソの報告をして、JASRACから楽曲の使用料およそ627万円をだまし取った疑いがもたれています。井上容疑者は、日