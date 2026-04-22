日本パラリンピック委員会（ＪＰＣ）は２２日、１０月の愛知・名古屋アジアパラ大会の日本選手団長に三阪洋行氏、副団長に谷本歩実氏らが決まったと発表した。三阪氏は元車いすラグビー日本代表で現在はＪＰＣ委員長。谷本氏は柔道女子で五輪２連覇を達成し、現在はＪＰＣ強化本部長を務める。三阪氏はＪＰＣを通じて、「大会はパラスポーツの価値やアスリートの挑戦する姿を社会に届ける絶好の機会。選手団が一丸となり、そ