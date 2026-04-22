２４年の２冠牝馬チェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）の次走が、ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）に決まった。サンデーサラブレッドクラブが２２日、ホームページ上で発表した。同日、美浦トレセンに帰厩している。