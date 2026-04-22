◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２２日・ベルーナドーム）西武・児玉亮涼内野手が２２日、「左ふくらはぎの肉離れ」によって離脱した桑原将志外野手に代わって１軍に初合流した。今春は２、３軍の高知・春野キャンプスタート。オープン戦でも１軍に呼ばれることはなかったが、「とにかくいつ呼ばれてもいいようにっていう準備だけはしっかりしようと思って」と黙々とバットを振ってきた。２軍では打率・２１１も、「キャ