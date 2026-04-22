◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２２日・ベルーナ）ソフトバンクのスタメンが発表され、前日の同カードで打順が７番に下がった栗原陵矢が３番に戻った。また、この日、渡辺陸が第３捕手として登録された。チームは開幕から捕手２人体制で臨んでおり、緊急時にはキャンプから捕手練習を再開した栗原がマスクをかぶる可能性があった。以下がソフトバンクのスタメン１（中）周東２（左）近藤３（三）栗原４（指）柳