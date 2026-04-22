◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２２日・前橋）巨人は２２日、中日戦のスタメンを発表した。石塚裕惺内野手（２０）がプロ初スタメン。「３番・遊撃」でクリーンアップデビューを果たす。２１日の同戦前の練習中に顔面に打球が直撃し救急搬送された泉口に代わり、今季初昇格していた。先発マウンドにはドラフト１位・竹丸和幸投手が３勝目を目指して上がる。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（中）佐々木