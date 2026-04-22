◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（２２日・マツダスタジアム）広島のエレフリス・モンテロ内野手が「４番・一塁」で２試合ぶり、サンドロ・ファビアン外野手が「６番・左翼」で３戦ぶりにスタメン復帰した。坂倉将吾捕手はスタメンを外れ、持丸泰輝捕手が３戦連続の先発マスクで８番に入った。相手先発・山野は対右打者の被打率２割８分１厘に対し、左は１割５分８厘。両打ちの平川を含めた右打者を７人起用した。先発の