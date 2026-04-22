料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手土産を紹介します。今回担当するのは、オレンジページnet編集担当ホーリー。結婚祝いのお返しにもらって初めて知ったのは、なんとあのハッピーターンのギフト！開封時も食べるときもすごーーく盛りあがったので紹介します。大阪出身、大阪育ちの友人が結婚祝いのお返しで送ってくれたギフトが、「HAPPY Turn’s（ハッピー