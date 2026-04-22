コインランドリーから女性の下着2点盗んだ疑い さつま町のコインランドリーから女性の下着を盗んだとして会社員の男（47）が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのはさつま町求名の会社員の男（47）です。 さつま警察署によりますと男は今月13日午後8時前、さつま町のコインランドリーから女性（30代）の下着2着を盗んだ疑いがもたれています。 「盗んだことは間違いない」容疑を認める 女性が下着