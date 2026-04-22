【モデルプレス＝2026/04/22】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが4月20日、自身のInstagramを更新。兄との2ショットを披露し、話題を呼んでいる。【写真】20歳人気美女YouTube「映画のワンシーンみたい」ワイルドな実兄との2ショット◆あみか、兄との2ショット公開あみかは「1人で撮ろうとしたのに入ってきた」とつづり、「＃兄」のハッシュタグを添えて写真を投稿。サングラスをかけたスタイリッシュな兄とシャッター前