通貨オプションボラティリティードル円１週間７．３％付近と低水準にとどまる USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.285.756.136.61 1MO7.365.945.796.97 3MO7.915.896.506.93 6MO8.486.127.247.29 9MO8.756.337.647.51 1YR8.936.537.917.66 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.869.346.68