日本競輪選手会千葉支部は「2026年千葉支部県内表彰」（成績対象は25年4月〜26年3月）を発表した。5月28日に支部表彰式が行われる。最優秀選手賞は松戸G3を制した岩本俊介。優秀選手賞はガールズで5度の優勝を果たした五味田（いつみだ）奈穂。最優秀新人賞にはチャレンジファイナルに出場した水沢秀哉が輝いた。他にはG1ファイナル賞に岩本。特別賞に和田健太郎、近藤保、根田空史、海老根恵太。特別敢闘賞に海老根、山下祐