「トヨタ」は22日、建設を進めている実証都市「ウーブン・シティ」で最新のAI技術を公開しました。トヨタが新たに公開したのは車両に搭載された「AIエージェント」です。運転中の表情などからドライバーの疲労度や“心の余裕”を分析し、道路状況も考慮したうえで、ドライバーにとって最も適切なタイミングで注意喚起などを行います。また、カメラで撮影した映像をリアルタイムで言語化するAI技術も公開されました。他にも、豊田章