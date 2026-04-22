警視庁上野警察署に新しいマスコットキャラクターが誕生し、きょう（22日）任命式が行われました。きょう、東京・台東区にある上野警察署で披露されたのは、上野警察署地域課の新たなマスコットキャラクター、「うえの助」と「はるみ先輩」です。管内に住む人により親しみを持ってもらい、警察の活動を身近に感じてもらおうと新たに誕生しました。手がけたのは、「ゴジラ ミレニアムシリーズ」などで造形を担当した台東区出身