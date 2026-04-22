プロ野球のファーム・リーグは22日、東、中地区に交流戦でナイターを含めて5試合が行われた。東地区で日本ハムはヤクルト戦（戸田）に2―1で逆転勝ち。先発の育成選手・川勝は3回4安打1失点で、2番手の育成選手・松岡が3回2/3を2安打無失点でリーグ単独トップの4勝目を挙げた。柴田が2安打。ヤクルト先発・小沢は4回4安打5奪三振2失点で3敗目（1勝）。ドラフト1位・松下（法大）、山野辺が2安打を放った。楽天はロッテ戦（森