女優の寺島しのぶ（53）が22日、自身のスレッズを更新。入院中の愛犬「ノア」を見舞ったことを伝えた。3日前に愛犬「ノア」が「念のため」入院したことを伝えていた寺島。「今月眞秀にかかりっきりになってるからバチが当たったのかなぁ。寂しい思いをさしてたんじゃないかなぁと思いが募り眠れなかった」とつづっていた。翌日には「ノアちゃんが早く回復しますように。。。」とコメント。「明日も会いに行く。大好き大好き