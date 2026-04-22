茨城・つくばみらい市の住宅や納屋が燃える火事があり、消防による消火活動が続いています。22日午後1時過ぎ、つくばみらい市福原で「納屋が燃えている」と通行人から通報がありました。消防によりますと、消防車両など15台が出動して、午後4時半時点の現在も消火活動が続いています。この火事により、住宅や近くにある納屋など少なくとも4棟が燃えました。今のところけが人や逃げ遅れた人がいるとの情報は入っていないということ