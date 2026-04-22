タレント・指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・＝ＬＯＶＥの瀧脇笙古が２１日、インスタグラムを更新。同日に行われたＤｅＮＡ−阪神（横浜スタジアム）を現地観戦したことを報告した。ＤｅＮＡの熱狂的ファンとして知られるが、「今季初観戦！！熱い外野席から応援しました！」とピンクの帽子をかぶり、山崎康のユニホーム姿でお忍び観戦。「牧選手バースデーアーチ勝又選手３打席連続タイムリー乱打戦でハラハ