4月10日、1988年生まれの篠山竜青（川崎ブレイブサンダース）、橋本竜馬（ベルテックス静岡）、湊谷安玲久司朱（元横浜ビー・コルセアーズほか）が立ち上げた「88 Basketball」は、中学生男子を対象とした合宿型キャンプを2年連続で開催する。このキャンプでは自身の経験を子どもたちやプロを目指す選手たちに還元することを目的としており、昨年に引き続き福岡大学附属大濠高校とコラボした「88 Special Camp