キヤノンマーケティングジャパンは２２日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が１７１６億６６００万円（前年同期比２．６％増）、営業利益が１８５億２６００万円（同４０．７％増）だった。営業利益率は１０．８％（前年同期は７．９％）となり、四半期としての過去最高を更新した。ＩＴソリューションが堅調に推移した。エンタープライズセグメントで製